"المرأة في الصفوف القيادية".. ندوة تستعرض التقدم المحرز لها في تنفيذ أهداف 2030

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نظّمتها هيئة حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بمشاركة عدد من المختصين

نظّمت هيئة حقوق الإنسان اليوم "عن بُعد"، ندوةً بعنوان "المرأة في الصفوف القيادية: تحقيق مستقبل متساو" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2021م؛ وذلك بمشاركة عدد من المختصين والمختصات الذين أشادوا بالإصلاحات النوعية التي نفّذتها المملكة في مجال حقوق المرأة، والتي جاءت متماشية مع أولويات مشاركتها الفعالة في الحياة العامة، والقضاء على العنف والتمييز ضدها، وتحقيق المساواة والتمكين وغيرها من الأولويات.

واستعرضت وكيلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هند الزاهد خلال الندوة، المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في صنع القرار، وتناولت رئيس لجنة المرأة في مجلس شؤون الأسرة الدكتورة "لانا بنت سعيد" رصد وتقييم التقدم المحرَز للمرأة في تنفيذ أهداف رؤية المملكة 2030؛ فيما تطرقت المدير العام التنفيذي للمركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم بوزارة الصحة الدكتورة داليا خان إلى جهود القيادات النسائية في تشكيل مستقبل أكثر مساواة، والتعافي من كوفيد 19.. كما استعرض المحامي الدكتور حمد الرزين تطوير منظومة التشريعات المتخصصة وتأثيره على المرأة.

يُذكر أن اليوم العالمي للمرأة ذكرى سنوية تتجدد في الثامن من مارس؛ إذ يحتفي العالم خلال هذا العام بالجهود الهائلة التي تبذلها النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم للتعافي من جائحة كورونا.هيئة حقوق الإنسان