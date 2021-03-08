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أسامة الجندي رئيسًا للجنة الدفاع والأمن القومي بالشيوخ.. ونصير وجاد وكيلين

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أسامة الجندي رئيسًا للجنة الدفاع والأمن القومي بالشيوخ.. ونصير وجاد وكيلين أسامة الجندي رئيسًا للجنة الدفاع والأمن القومي بالشيوخ.. ونصير وجاد وكيلين

مصراوي Masrawy

01:16 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

شهدت انتخابات هيئة مكتب لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، فوز الفريق أسامة أحمد الجندي برئاستها وذلك بالتزكية.

وفاز على مقعدي الوكاله بالتزكية كلامن اللواء محمد جاد (وكيلا أول)، واللواء طارق نصير (وكيلا ثان)، فيما حصد النائب خالد إسماعيل فوزي بمقعد أمانه السر بالتزكية.

وتأكدت اللجنة في بدايه انعقادها، من تحقق النصاب القانوني اللازم لصحه العمليه الانتخابية، وتضم لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، في عضويتها، 21 برلمانياً.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد دعا أعضاء المجلس لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لحين الانتهاء من انتخابات هيئات المكاتب، على أن يعود للانعقاد لعرض نتائج تشكيل مكاتب اللجان النوعية.

وحسب لائحة مجلس الشيوخ، ينشأ بمجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية هي : لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والري والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدينية والأوقاف. وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.

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