يوم الجمعة استخراج الأوراق من الأحوال المدنية.. تعرف على أماكن تشغيل السجلات المدنية طوال الأسبوع

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

قررت وزارة الداخلية، تشغيل بعض المواقع الأحوال المدنية طوال الأسبوع متضمناً يوم الجمعة.

وشملت، مول سيتي ستارز (بمحافظة القاهرة)، مول مكسيم (بمحافظة القاهرة)، ميناء القاهرة الجوي، مول ستي سنتر المعادي (بمحافظة القاهرة)، مول العرب (بمحافظة الجيزة)، مول طنطا (بمحافظة الغربية)، المركز النموذجي بديوان عام القطاع (بمحافظة القاهرة) يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى الارتقاء بمستوى الآداء الأمني وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية واستكمالا لما تم إنجازه خلال الفترة السابقة من تمديد العمل ب 7 سجلات على مستوى الجمهورية حتى الساعة 9مساءً.