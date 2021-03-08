أخبار عاجلة

جنايات القاهرة تحاكم متهمين بقتل مواطن في دار السلام اليوم -
​طلب إحاطة بالبرلمان لتثبيت المتعاقدين من الكيميائيين والصيادلة بـ"التأمين الصحي" -
جواتيمالا تعلن الحداد الوطني على وفاة المهاجرين في المكسيك -
أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل -
ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند -
أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مذكرة تفاهم تجمع هيئة حقوق الإنسان وجمعية ذوي شهداء الواجب

Print
تُعزز قِيَم التكافل في المجتمع وتقدم برامج وخدمات لهم بالتعاون مع الشركاء

مذكرة تفاهم تجمع هيئة حقوق الإنسان وجمعية ذوي شهداء الواجب

وقّعت هيئة حقوق الإنسان وجمعية ذوي شهداء الواجب، في مقر الهيئة بالرياض اليوم، مذكرة تفاهم بهدف التعاون في مجال حماية حقوق الإنسان، وتمكين ذوي شهداء الواجب من حقوقهم المكفولة لهم؛ وفقًا للأنظمة والأوامر والتعليمات.. ووقّع الاتفاقية رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد ورئيس مجلس إدارة الجمعية سعود بن محمد العويس.

وتَضَمّنت المذكرة تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهتين في دعم وتمكين ذوي الشهداء حقوقيًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا، في ضوء مسارات الدعم المتاحة، وتعزيز قيم التكافل في المجتمع، وتقديم برامج وخدمات لهم بالتعاون مع الشركاء.

وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الهيئة في تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في مجال حماية حقوق الإنسان؛ وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة الخامسة الفقرة "12" من تنظيم الهيئة.

ويمثل التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ركيزة أساسية لتنمية وتشجيع احترام حقوق الإنسان؛ حيث وقّعت الهيئة منذ إنشائها عددًا من مذكرات التعاون والتفاهم في هذا الإطار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة

شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة

من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند

ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند

أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح

أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح

شبكة عيون الإخبارية