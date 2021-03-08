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سقط على منطقة حساسة فانقطع مجرى البول.. "عملية كبرى ونادرة" تنقذ طفلاً بمكة

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سقط على منطقة حساسة فانقطع مجرى البول.. "عملية كبرى ونادرة" تنقذ طفلاً بمكة سقط على منطقة حساسة فانقطع مجرى البول.. "عملية كبرى ونادرة" تنقذ طفلاً بمكة
استغرقت 4 ساعات وأجراها فريق طبي مختص في مستشفى "الولادة والأطفال"

سقط على منطقة حساسة فانقطع مجرى البول..

نجح مستشفى الولادة والأطفال عضو تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، في إجراء عملية نادرة لطفل يبلغ من العمر ٦ سنوات، بعد تعرُّضه إلى إصابة ناتجة عن سقوطه على منطقة العانة ما أدى إلى قطع كلي لمجرى البول الخلفي.

وفور وصول الحالة، استدعى الأمر نقل الطفل إلى إجراء عملية جراحية كبرى، أجراها طاقم طبي متخصص وهم: الدكتور أحمد ياسين استشاري أطفال، والدكتور معيضة القرني والدكتور يارا كنو، وطاقم التخدير الدكتور أسماء صبحي والدكتور أسماء رمضان؛ بإشراف رئيس القسم عبدالرحمن المغربي.

واشار الدكتور أحمد ياسين استشاري جراحة الأطفال، إلى أن العملية استغرقت مدة ٤ ساعات، وبيّن أن نسبة الخطورة في مثل هذه العملية تكون عالية جداً، ولكن ولله الحمد تكللت العملية بالنجاح، والمريض الآن بصحة جيدة وستتم متابعة حالته.

وثمّن المدير التنفيذي بالمستشفى الدكتور هلال المالكي؛ جهــــود الطاقم الذي أشــــرف على الـعملية برئاسة الدكتور عبدالرحمن المغربي والطاقم الطبي، لافتاً إلى أن خبرة الطاقـــم وسرعـــة التعامل مع الحالــة أسهمتا بشكـــل كبيــــر في حــــدوث العملية دون مضاعفـــات تذكر‏.

من جهة أخرى، رفع والد الطفل شكره وتقديره على ما تلقاه من استجابة سريعة للحالة والرعاية الطبية لابنه شاكراً جهود الفريق الطبي المشرف على الحالة، والإدارة، وجميع العاملين في المستشفى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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