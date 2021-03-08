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أمانة جدة تغلق 103 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية

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أمانة جدة تغلق 103 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية أمانة جدة تغلق 103 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية
بعد تنفيذ 4280 جولة رقابية في المحافظة والبلديات

أمانة جدة تغلق 103 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية

نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 4278 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 103 منشآت تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 145 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة.

وأكدت مواصلة الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمّنة دور مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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