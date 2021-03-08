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ضبط صاحب مكتب استولى على أموال المواطنين بزعم بيع شقق سكنية بالإسماعيلية

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ضبط صاحب مكتب استولى على أموال المواطنين بزعم بيع شقق سكنية بالإسماعيلية ضبط صاحب مكتب استولى على أموال المواطنين بزعم بيع شقق سكنية بالإسماعيلية

مصراوي Masrawy

12:39 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب مكتب مقاولات استولى على أموال المواطنين بزعم بيع شقة سكنية بالإسماعيلية.

تلقت مباحث الأموال العامة، بلاغًا من أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة ثان الإسماعيلية، بقيام صاحب مكتب مقاولات عمومية - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية "له معلومات جنائية"، بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي نظير بيعه شقة سكنية ، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

كانت التحريات صحة الواقعة، أسفرت عن قيام المشكو في حقه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي تملك الوحدات السكنية بزعم ملكيته لها وتمكن من خلال ذلك الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكي، بزعم بيعه شقة سكنية، وعقب ذلك اكتشف أنها مملوكة لشخص آخر، واستولى على المبلغ المالي لنفسه ورفض رده للشاكي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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