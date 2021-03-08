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تأجيل محاكمة محمد إبراهيم سليمان في الحزام الأخضر لـ2 مايو

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تأجيل محاكمة محمد إبراهيم سليمان في الحزام الأخضر لـ2 مايو تأجيل محاكمة محمد إبراهيم سليمان في الحزام الأخضر لـ2 مايو

مصراوي Masrawy

12:20 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، برئاسة المستشار شعبان الشامي، جلسات محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق و4 آخرين، بتهمة إهدار المال العام في قضية بيع أراضي منطقة الحزام الأخضر، بمدينة السادس من أكتوبر، لجلسة 2 مايو المقبل.

وأعلنت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج والتي يترأسها المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، يوم 20 فبراير الماضي، عن توقيع تعاقدًا لتسوية وتصالح المتهمين محمد إبراهيم سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ فيما نُسب إليهما ببعض القضايا، والتي أوضحت مصادر مطلعة أن قضية الحزام الأخضر من بينها.

حيث وقّعت اللجنة عقد تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها من المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان، محمد مجدي حسين راسخ للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا، وبلغ إجمالي ما سدده المتهمان لصالح الدولة مبلغ 131570124 (مليار و315 مليونًا و701 ألف و24 جنيه).

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