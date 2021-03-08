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وسط الجليد.. ميريام فارس تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة رفقة ابنها

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وسط الجليد.. ميريام فارس تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة رفقة ابنها وسط الجليد.. ميريام فارس تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة رفقة ابنها

مصراوي Masrawy

12:08 م الإثنين 08 مارس 2021

كتبت- أسماء مرسي

شاركت المطربة اللبنانية ميريام فارس متابعيها بإطلالة شتوية أنيقة للاستمتاع بالجليد رفقة ابنها، وذلك خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وارتدت ميريام جاكيت باللون البرتقالي، مع بلوزة باللون الأسود مزودة بأكمام وبنطلون بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

كما نسقت مع إطلالتها حذاء طويل باللون الأسود، وارتدت قفازات باللون الأبيض ونظارة شمسية.

أما ابنها، ارتدى جاكيت باللون الأزرق مزود بأكمام، مع بنطلون بنفس اللون، كما نسق مع إطلالته حذاء باللون الأسود، وارتدى قفازات باللوني الأزرق والأسود، وآيس كاب باللون الرصاصي.

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