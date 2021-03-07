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تعلن تعرض مدينة الظهران لهجوم بصاروخ بالستي وطائرة مسيرة

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السعودية تعلن تعرض مدينة الظهران لهجوم بصاروخ بالستي وطائرة مسيرة تعلن تعرض مدينة الظهران لهجوم بصاروخ بالستي وطائرة مسيرة

مصراوي Masrawy

10:48 م الأحد 07 مارس 2021

وكالات:
أكد مصدر بوزارة الطاقة ، تعرض إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بمدينة الظهران شرقي المملكة لهجوم بمسيرة دون خسائر، لافتًا إلى سقوط شظايا صاروخ باليستي بالقرب من حي سكني تابع لأرامكو في نفس المدينة دون إصابات أو خسائر.
وقال المصدر حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد إن "إحدى ساحات الخزانات البترولية، في ميناء رأس تنورة، في المنطقة الشرقية، الذي يُعد من أكبر موانئ شحن البترول في العالم، قد تعرضت، صباح اليوم، لهجومٍ بطائرةٍ مُسيرةٍ دون طيار، قادمة من جهة البحر"، موضحاً أنه "لم ينتج عن محاولة الاستهداف، أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات".
وأشار المصدر إلى "محاولة متعمدة أخرى للاعتداء على مرافق شركة أرامكو السعودية، حيث سقطت، مساء اليوم، شظايا صاروخٍ باليستي بالقرب من الحي السكني التابع لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران، الذي يسكنه الآلاف من موظفي الشركة وعائلاتهم، من جنسياتٍ مختلفة"، مبينا أنه "لم ينجم عن هذا الاعتداء أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو المُمتلكات".
كما أشار المصدر، في تصريحه، إلى أن "المملكة تؤكّد أن هذه الاعتداءات التخريبية تُعدّ انتهاكاً سافراً لجميع القوانين والأعراف الدولية، وأنها بقدر استهدافها الغادر والجبان للمملكة، تستهدف، بدرجة أكبر، الاقتصاد العالمي.. وأن المملكة تدعو دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الأعمال، الموجهة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، والتي تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، بسبب تأثير هذه الأعمال على أمن الصادرات البترولية، وحرية التجارة العالمية، وحركة الملاحة البحرية، فضلاً عن تعريض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى، يمكن أن تنجم عن تسرّب البترول أو المنتجات البترولية".

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