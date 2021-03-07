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فريق جامعة حائل بطلاً لدوري الاتحاد الرياضي للجامعات

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كسب فريق جامعة الملك فيصل بثنائية

فريق جامعة حائل بطلاً لدوري الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية

توج فريق جامعة حائل بطلاً لدوري الاتحاد الرياضي للجامعات (للموسم العاشر) بعد تغلبهم على أشقائهم بجامعة الملك فيصل بنتيجة 1-2 في اللقاء الذي أقيم اليوم الأحد على ملعب مدينة الملك عبد العزيز بن مساعد الرياضية بحائل.

يذكر أن الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية ينظم دوريين لكرة القدم، حيث تم تقسيم الجامعات إلى فئتين (ب) و(أ)، حيث شارك في دوري (ب) 126 طالباً يمثلون خمس جامعات وكليات سعودية، وحققت بطولتها جامعة الملك سعود، وجاءت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالمركز الثاني فيما جاءت جامعة شقراء بالمركز الثالث، بينما مثل النهائي الذي تواجه فيه جامعتا حائل وجامعة الملك فيصل نهائي دوري الفئة (أ).

فريق جامعة حائل بطلاً لدوري الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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