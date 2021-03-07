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من خلال 7 مراصد.. الإفتاء تحدد يوم استطلاع هلال شهر شعبان

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من خلال 7 مراصد.. الإفتاء تحدد يوم استطلاع هلال شهر شعبان من خلال 7 مراصد.. الإفتاء تحدد يوم استطلاع هلال شهر شعبان

مصراوي Masrawy

09:11 م الأحد 07 مارس 2021

كتب- محمود مصطفى:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، مساء السبت المقبل، الموافق 29 من رجب 1442هـ الموافق 13 مارس 2021م، هلال شهر شعبان لعام 1442هـ.

وأوضحت دار الإفتاء، أن استطلاع أهلة الشهور القمرية كلها عن طريق لجان شرعية علمية تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، حيث إن للدار 7 مراصد موزعة على مستوى محافظات الجمهورية لرصد الهلال، في مناطق مدينة 6 أكتوبر وسيوة بمطروح، وقنا وتوشكى بأسوان، وسوهاج والوادي الجديد، ومرصد حلوان والقطامية بالقاهرة.

وأضافت أن لجان دار الإفتاء تسيّر عند استطلاعها للأهلة وَفق خطة من أرشد الخطط في هذا الأمر، حيث تستعين بالرؤية البصرية سواءً كانت بالعين المجردة أو بالعين المسلحة التي تعتمد على استخدام المراصد والآلات بالإضافة إلى الحساب القطعي.

وتابعت: "هذه المراصد مزودة بأحدث الأجهزة العلمية وخرائط تحدد اتجاه زاوية الهلال، فضلًا عن وجودها في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصرية ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، لتتوفر فيها شروط الجفاف وعدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال".

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية، أصدر بيانًا خاصًا بموعد هلال شهر شعبان، حيث يولد الهلال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة و21 دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبـــت 29 من رجـــب 1442هـ الموافق 13/3/2021م يوم الرؤية.

وأعلن المهندس طارق جودة رئيس الإدارة المركزية لشئون الخرائط بهيئة المساحة، أنه طبقًا للحسابات الفلكية التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة سيكون يوم الأحد المقبل هو أول أيام شهر شعبان من عام 1442 هجريًا.

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