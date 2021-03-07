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بابا الفاتيكان: أستطيع أن أرى أن الكنيسة في العراق حية

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بابا الفاتيكان: أستطيع أن أرى أن الكنيسة في العراق حية بابا الفاتيكان: أستطيع أن أرى أن الكنيسة في العراق حية

مصراوي Masrawy

09:02 م الأحد 07 مارس 2021

بغداد - (أ ش أ):
كتب بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد، "اليوم أستطيع أن أرى وألمس لمس اليد أن الكنيسة في العراق حية، وأن المسيح حي ويعمل في شعبه المقدس والمؤمن".
ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، التغريدة، التي تأتي على هامش مغادرة بابا الفاتيكان - في وقت سابق من اليوم - مطار أربيل عائدًا إلى بغداد.
وقدمت اللجنة المنظمة لزيارة البابا شكرها للجهات الوطنية المساهمة في إنجاح الزيارة، مشيرة إلى أن البابا ناقش ملف النازحين مع حكومة إقليم كردستان.

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