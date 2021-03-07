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طواقم تحكيم محلية .. لقيادة "كلاسيكو" الأهلي والنصر ولقاء الاتحاد والشباب

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طواقم تحكيم محلية .. لقيادة

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قيادة مباريات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم لطواقم تحكيم محلية.

وبحسب صحيفة "الرياضية" تقرر أن يقود الحكم خالد الطريس، قمة الجولة "الكلاسيكو" الذي يجمع الأهلي والنصر، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، الخميس.

فيما يقود تركي الخضير مباراة الوحدة والهلال، على أن يتولى خالد صلوي إدارة لقاء القمة بين الاتحاد والشباب، الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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