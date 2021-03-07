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"العمل المرن" يمَكّن المنشآت من تحقيق متطلبات التوطين

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"العمل المرن" يمَكّن المنشآت من تحقيق متطلبات التوطين "العمل المرن" يمَكّن المنشآت من تحقيق متطلبات التوطين
يُحتسب بـ"ثلث" موظف في "نطاقات" ولصالح أول شركة أتمَّ فيها 168 ساعة

تمكينًا لمنشآت القطاع الخاص من تحقيق متطلبات توطين الوظائف بأسلوب العمل المرن، نصَّ تنظيم العمل المرن الذي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في شهر مايو الماضي، على احتساب الموظف بالعمل المرن بـ"ثلث" موظف في برنامج "نطاقات".

ويُحتسَب الموظف بعمل مرن في "نطاقات" لصالح أول شركة أتمَّ فيها 168 ساعة عمل، شريطة ألا يكون الموظف محتسبًا لصالح منشأة أخرى في الوقت نفسه.

ولا يُحتسَب الموظف في "نطاقات" إذا لم يتم هذا النصَاب من ساعات العمل، سواء أكان العمل لصالح منشأة واحدة أم عدة منشآت، ويُحتَفظ بساعات عمل الموظف رصيدًا لكل منشأة على حدة.

أما إذا أكمل الموظف نصَابًا يزيد على 168 ساعة عمل؛ فيُحتسَب في "نطاقات"، وتُحفَظ الساعات الزائدة رصيدًا للمنشأة.

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات بشأن تنظيم العمل المرن، بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (hrsd.gov.sa)، أو التواصل مع الوزارة عبر الرقم الموحد لمركز خدمة العملاء (19911)، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@HRSD_Care).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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