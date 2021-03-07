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السودان يتهم إثيوبيا بتقديم دعم عسكري لمتمردي الحركة الشعبية

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السودان يتهم إثيوبيا بتقديم دعم عسكري لمتمردي الحركة الشعبية السودان يتهم إثيوبيا بتقديم دعم عسكري لمتمردي الحركة الشعبية
يضم أسلحة وذخائر ومعدات قتال

السودان يتهم إثيوبيا بتقديم دعم عسكري لمتمردي الحركة الشعبية

‬اتهم السودان اليوم (الأحد) الإثيوبية بتقديم دعم لوجيستي لقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، ونائب قائدها جوزيف توكا في ولاية النيل الأزرق المجاورة لإثيوبيا.

وذكر الجيش السوداني في بيان نقلته "الشرق" أن إثيوبيا قدمت دعماً لوجستياً لقوات جوزيف توكا بالنيل الأزرق عبارة عن أسلحة وذخائر ومعدات قتال.

وبين أن الدعم وصل منطقة يابوس بتاريخ 27 فبراير الماضي، وكان في استقباله "توكا" وبعض قادة قواته.

وأضاف الجيش أن إثيوبيا استخدمت "توكا" لاحتلال مدينة الكرمك بإسناد مدفعي إثيوبي؛ بهدف تشتيت جهود الجيش السوداني على الجبهة الشرقية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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