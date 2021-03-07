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سوريا: 18 قتيلا جراء انفجار ألغام في حماة

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سوريا: 18 قتيلا جراء انفجار ألغام في حماة سوريا: 18 قتيلا جراء انفجار ألغام في حماة

مصراوي Masrawy

08:34 م الأحد 07 مارس 2021

دمشق - (بي بي سي)

أفاد التلفزيون الرسمي السوري بسقوط 18 قتيلاً في ريف محافظة حماة الشرقي جراء انفجار ألغام من مخلفات الحرب التي تشهدها البلاد

ونقل التلفزيون الرسمي عن مدير مشفى السلمية الوطني قوله إن 18 مواطنُا قتلوا وأصيب ثلاثة آخرين، جراء انفجار ألغام من مخلفات الإرهابيين بسيارتين في محمية رسم الأحمر في الريف الشرقي لمحافظة حماة.

وتعتبر دمشق كافة الفصائل، وبينها المجموعات الجهادية، التي قاتلتها خلال سنوات النزاع مجموعات "إرهابية".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ن الانفجار طال حافلة كانت تقل أشخاصاً يعملون بجمع الكمأة.

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