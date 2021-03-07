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الناخبون في سويسرا يصوتون لصالح حظر النقاب في الأماكن العامة

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الناخبون في سويسرا يصوتون لصالح حظر النقاب في الأماكن العامة الناخبون في سويسرا يصوتون لصالح حظر النقاب في الأماكن العامة

مصراوي Masrawy

08:33 م الأحد 07 مارس 2021

برن - (بي بي سي)

صوت الناخبون في سويسرا على قانون يحظر غطاء الوجه في الأماكن العامة وهو ما يشمل النقاب.

وبحسب البيانات الرسمية فقد حصل المقترح على تأييد أغلبية ضئيلة في الاستفتاء الذي جرى اليوم.

ورغم أن المقترح لا يأتي على ذكر الإسلام أو المسلمين إلا أن جماعات إسلامية نددت بالقانون مشيرة إلى أن عدد من يرتدن النقاب في سويسرا يقدر بالعشرات.

وجاء هذا التصويت بناء على اقتراح من حزب الشعب السويسري اليميني المتطرف، وهو الاقتراح الذى صاحبته حملة إعلامية تصور امرأة ترتدي نقابًا أسود وتعليقات مثل "أوقفوا الإسلام الراديكالي".

ويقول بعض مؤيدي حظر النقاب إنه يضمن المساواة بين المرأة والرجل كما يضمن الأمن والسلامة العامة.

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