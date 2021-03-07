90 دقيقة فقط بين لندن ونيويورك والطائرة بلا نوافذ.. شاهد التفاصيل

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أسرع من الصوت و18 راكباً فقط

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن تصميم طائرة فائقة السرعة تستطيع أن تقطع المسافة بين نيويورك ولندن في 90 دقيقة فقط. بدلاً من 6 ساعات وأطلق على هذه الطائرة "سبايك إس 512" وتزيد سرعتها عن سرعة الصوت وتحقق بذلك تجربة فريدة في السفر.

ويمتاز تصميم هذه الطائرة بطابعه الفسيح كما أن المركبة تضم شاشة تلفاز مسطحة عملاقة إضافة إلى قسم مخصص لتناول الطعام.

لكن هذه الطائرة ستضم 18 مقعداً فقط ومن دون نوافذ ولكن هذا الأمر لا يخلو من فائدة لأن نوافذ الطائرة هي المسؤولة عن النسبة الأكبر من الضجيج الذي يزعج الركاب في الطائرة.

وبفضل هذا التصميم سينعم المسافرون برحلة جوية أكثر هدوءاً على الطائرة لأنها لن تصدر سوى ما يقارب 60 "ديسيبل"، أي أقل مما يصدر عن محادثة بين شخصين ومن مزايا هذه الطائرة أن مقاعدها قادرة على التحول إلى أسرة بحسب حاجة الركاب، كما أنها مزودة بشاشات كبيرة.

وأوضح مؤسس ومدير شركة "سبايك آيرو سبايس" فيك كاشوريا أن قيمة التذاكر قد يصبح مناسباً في المستقبل، أو أنه قد يقترب من سعر التذكرة على درجة رجال الأعمال.

مؤكداً أنه في المرحلة الأولى ستقتصر رحلة "لندن نيويورك" في غضون ثلاث ساعات ونصف، وفي المرحلة الثانية ستكون المدة ساعة ونصف الساعة، وفقاً لصحيفة مترو البريطانية.