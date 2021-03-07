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الأسر مسؤولة عن نصفه.. العالم أهدر 931 مليون طن من الطعام خلال 2019

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الأسر مسؤولة عن نصفه.. العالم أهدر 931 مليون طن من الطعام خلال 2019 الأسر مسؤولة عن نصفه.. العالم أهدر 931 مليون طن من الطعام خلال 2019
تسبب في 10% من الانبعاثات العالمية

الأسر مسؤولة عن نصفه.. العالم أهدر 931 مليون طن من الطعام خلال 2019

‬أفاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بأن العالم أُهدِرَ نحو 931 مليون طن من الطعام في عام 2019، وكانت الأسر مسؤولة عن أكثر من نصف ذلك، فيما جاء الباقي من تجار التجزئة وصناعة الخدمات الغذائية، بحسب ما أوردت "الشرق" اليوم (الأحد).

وأضاف البرنامج أن التقديرات الجديدة تشير إلى أن نحو 17 في المئة من الأغذية المتاحة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم في 2019، انتهى بها الأمر طعاماً مُهدَراً.

ومن ناحيتها، بينت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ، أن إهدار الطعام وفقدان جزء منه في مراحل الإنتاج مسؤولان عما يصل إلى 10 في المئة من الانبعاثات عالمياً.

ويصبح الأمر أكثر إلحاحاً عند النظر إليه جنباً إلى جنب مع تحليل آخر للأمم المتحدة يتتبع المشكلة بشكل أكبر في سلسلة التوريد، يظهر فقدان 14 في المئة من إنتاج الغذاء قبل وصوله إلى المتاجر، ويحدث الإهدار في كل نقطة، من الحقل إلى مائدة العشاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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