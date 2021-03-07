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"أمانة الرياض" تطلق مبادرة "رمز الاستجابة السريعة" بمداخل المنشآت التجارية

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"أمانة الرياض" تطلق مبادرة "رمز الاستجابة السريعة" بمداخل المنشآت التجارية "أمانة الرياض" تطلق مبادرة "رمز الاستجابة السريعة" بمداخل المنشآت التجارية
"ابن عياف" قال إن ذلك يعد خطوة جديدة في اتجاه التحول نحو مدينة ذكية

أطلقت أمانة منطقة الرياض المرحلة الأولى من مبادرة "رمز الاستجابة السريعة" (QR Code) على مداخل المنشآت التجارية ضمن جهودها الهادفة إلى التحول نحو مدينة ذكية وبما يتماشى مع مستهدفات القطاع البلدي في ضوء رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وتفصيلاً، أوضح الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض" أن المبادرة تُعد خطوة جديدة في اتجاه التحول نحو مدينة ذكية.

وتمكّن المبادرة المستفيدين من معرفة الخدمات التي تقدمها المنشآت، إضافة إلى إمكانية تقييم جودة الخدمة المقدمة، ومعرفة وسائل التواصل مع المحال التجارية.

وتخدم المبادرة ثلاث شرائح رئيسية هم المراقبون الصحيون وأصحاب المنشآت والمستفيدون، وتسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي، وتمكين المراقب من الاطلاع على بيانات المنشأة، والتحقق من صلاحية التراخيص ونظاميتها، كما تتيح لملاك المنشآت التجارية إدراج الخدمات المقدمة في منشآتهم، وإيضاح طرق التواصل مع العملاء، ومشاهدة الملاحظات الواردة حول المنشأة.

وتأتي مبادرة "رمز الاستجابة السريعة" لتتكامل مع العديد من المبادرات النوعية التي أطلقتها أمانة منطقة الرياض لتحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة في العاصمة، وتحقيق تطلعات السكّان في مدينتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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