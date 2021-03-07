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بدءًا من اليوم .. "الترفيه تعلن عودة فعالية "أوايسس الرياض"

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بدءًا من اليوم .. "الترفيه تعلن عودة فعالية "أوايسس الرياض" بدءًا من اليوم .. "الترفيه تعلن عودة فعالية "أوايسس الرياض"
مع ضرورة التزام الزوَّار بالإجراءات الاحترازية وتحميل تطبيق "توكلنا"

بدءًا من اليوم ..

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عودة فعالية أوايسس الرياض الترفيهية للعمل بدءًا من اليوم، وذلك بناء على قرار وزارة الداخلية السماح للأنشطة والمرافق الترفيهية بمزاولة العمل مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد19).

وشددت على ضرورة التزام "زوار أوايسس" الرياض بـ"البروتوكولات" والإجراءات الاحترازية، وتحميل تطبيق "توكلنا"، وارتداء الكمامة، والمحافظة على التباعد الجسدي، وتجنب المصافحة، وغسل اليدين وتعقيمهما باستمرار، إضافة إلى عدم اصطحاب من يقل عمره عن 15 عامَا. كما يفضل حرصًا على سلامة كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة عدم حضورهم.

وأكدت الهيئة أن جميع العاملين في الفعالية تُجرى لهم فحوص فيروس "كورونا" يوميًّا، إضافة إلى تعقيم جميع المواقع والممرات بشكل دوري، وعلى مدار الساعة؛ للمحافظة على صحة وسلامة زوار الفعالية.

وأشارت إلى أن الزوار الذين لديهم حجوزات سابقة خلال فترة إيقاف الأنشطة الترفيهية يمكنهم إعادة جدولتها في الوقت المناسب لهم عبر الرقم 920003772.

ويعد أوايسس الرياض أحدث مشروع ترفيهي فاخر في قلب الصحراء الداخلية بالمملكة، ويتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية، والمطاعم الراقية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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