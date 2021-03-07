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مصراوي Masrawy

القاهرة - (أ ش أ):

أكدت وزارة الخارجية أنها تواصل المتابعة اللصيقة لواقعة مقتل المواطن المصري عشري محمد حسن بالرياض، حيث قام الدكتور إيهاب عبد الحميد قنصل مصر في الرياض، صباح اليوم الأحد، بزيارة مصلحة الطب الشرعي.

وأوضحت الخارجية، في بيان صحفي، أن القنصل المصرى بالرياض عقد اجتماعا مع مدير مصلحة الطب الشرعي للتأكيد على اهتمام السلطات المصرية بالقضية، وسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لنقل جثمان الفقيد إلي أرض الوطن في أسرع وقت.

كما قام القنصل بزيارة المواطن المصري المصاب في الحادث حسين أسامة محمد حسن بالمستشفى، والتقى بالأطباء المتابعين لحالته وبمدير المستشفى، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية.

وأشارت الوزارة إلى أن القنصلية تتواصل بشكل مستمر مع ذوي المتوفي لإطلاعهم على مجريات القضية والإجراءات التي تتخذها القنصلية أولا بأول، والخطوات المقرر اتخاذها لاستكمال التحقيقات وإحالة القضية للقضاء.

وكانت وزارة الخارجية أعلنت أمس، أنها تلقت خبر مقتل المواطن المصري عشري محمد حسن، وإصابة المواطن المصري حسين سامي محمد حسن، الجمعة الماضي، بمدينة الرياض، متقدمة بخالص التعازي لأسرة الفقيد.

وصرح السفير عمرو محمود عباس مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، في بيان صحفي أمس السبت، بأنه فور وقوع الجريمة قامت القنصلية العامة المصرية في الرياض بالتحرك لمتابعة مجريات التحقيق والتعرف على ملابسات الحادث، وحرصت على حضور ممثلها بالتنسيق مع الجهات السعودية المعنية.

وأضافت الوزارة أن السلطات السعودية نجحت في القبض على الجاني بعد فترة وجيزة من وقوع الجريمة، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه واستمعت إلى شهود الواقعة، كما تم نقل جثمان الفقيد إلى الطب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية، تمهيدا لإحالة القضية إلى النيابة لمواصلة الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن القنصلية العامة في الرياض تتابع كذلك عن كثب الحالة الصحية للمواطن المصاب.

وشددت وزارة الخارجية على أنها ستواصل، ومن خلال القنصلية العامة بالرياض، متابعة تقديم الدعم القانوني واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة كافة جوانب القضية.