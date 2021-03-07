أخبار عاجلة

جواتيمالا تعلن الحداد الوطني على وفاة المهاجرين في المكسيك -
أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل -
ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند -
أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح -
جامعة حائل عن الدينار العباسي: نقش بالخط الكوفي لـوزير هارون الرشيد -
"العربية للهلال والصليب الأحمر" تدعو لحماية اللاجئين في اليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اليمن يستأنف العلاقات الدبلوماسية مع قطر

Print
اليمن يستأنف العلاقات الدبلوماسية مع قطر اليمن يستأنف العلاقات الدبلوماسية مع قطر
"مبارك" رفع العلم على مبنى السفارة

اليمن يستأنف العلاقات الدبلوماسية مع قطر

زار وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد مبارك، اليوم (الأحد)، مقر مبنى سفارة الجمهورية اليمنية في العاصمة القطرية الدوحة؛ وذلك في إطار استئناف العلاقات اليمنية -القطرية.

ورفع "مبارك"، بحضور ممثل عن إدارة المراسم في وزارة الخارجية القطرية سالم المري وموظفي البعثة الدبلوماسية في السفارة بالدوحة، العلم اليمني على مبنى السفارة مصحوباً بالنشيد الوطني للجمهورية اليمنية في أجواء سادتها الفرحة الغامرة والاعتزاز لدى الحاضرين، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"

ولفت وزير الخارجية اليمني، إلى أهمية إعادة استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى عمق العلاقات التاريخية الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وأواصر الإخاء والقربى والمصير المشترك القائمة على أسس التعاون والاحترام المتبادل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة

شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة

من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند

ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند

أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح

أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح

شبكة عيون الإخبارية