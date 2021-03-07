اليمن يستأنف العلاقات الدبلوماسية مع قطر

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"مبارك" رفع العلم على مبنى السفارة

زار وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد مبارك، اليوم (الأحد)، مقر مبنى سفارة الجمهورية اليمنية في العاصمة القطرية الدوحة؛ وذلك في إطار استئناف العلاقات اليمنية -القطرية.

ورفع "مبارك"، بحضور ممثل عن إدارة المراسم في وزارة الخارجية القطرية سالم المري وموظفي البعثة الدبلوماسية في السفارة بالدوحة، العلم اليمني على مبنى السفارة مصحوباً بالنشيد الوطني للجمهورية اليمنية في أجواء سادتها الفرحة الغامرة والاعتزاز لدى الحاضرين، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"

ولفت وزير الخارجية اليمني، إلى أهمية إعادة استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى عمق العلاقات التاريخية الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وأواصر الإخاء والقربى والمصير المشترك القائمة على أسس التعاون والاحترام المتبادل.