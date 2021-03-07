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البابا فرنسيس يترأس قداسًا في الموصل على أرواح ضحايا الحرب ضد داعش

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البابا فرنسيس يترأس قداسًا في الموصل على أرواح ضحايا الحرب ضد داعش البابا فرنسيس يترأس قداسًا في الموصل على أرواح ضحايا الحرب ضد داعش

مصراوي Masrawy

06:15 م الأحد 07 مارس 2021

بغداد - (بي بي سي)

أحيى بابا الفاتيكان فرانسيس خلال زيارته الأولى التي يجريها للعراق، قداسا في مدينة الموصل، شمالي البلاد، من أجل أرواح قتلى الحرب على تنظيم داعش، وذلك وسط تدابير أمنية مشددة.

وأقيم القداس الجماعي في ساحة حوش البيعة التي تجمع أربع كنائس والتي تدخل في إطار البنى التحتية التي هدمت ودمرت على يد التنظيم المتشدد.

وعبر البابا فرنسيس عن أسفه لما اعتبره "ضررًا جسيمًا" لحق بالمجتمع المسيحي في العراق، حيث أصبح العدد الفعلي لأبناء هذه الطائفة يقتصر على نحو 400 ألف من مجمل عدد سكان البلاد البالغ 40 مليونًا بسبب الهجرات الجماعية هروبًا من الاضطهاد.

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