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ضياء رشوان: السعي للإفراج عن الصحفيين المحبوسين ليس دعاية انتخابية

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ضياء رشوان: السعي للإفراج عن الصحفيين المحبوسين ليس دعاية انتخابية ضياء رشوان: السعي للإفراج عن الصحفيين المحبوسين ليس دعاية انتخابية

مصراوي Masrawy

06:18 م الأحد 07 مارس 2021

كتب- مينا غالي:
أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أن السعي للإفراج عن الزملاء المحبوسين احتياطيًا، ليس بسبب مناسبة أو للدعايا الانتخابية ولا هو جهد عارض، بل هو "واجب" دائم يقوم به في كل الأوقات وفي أي موقع كان.

وأضاف رشوان خلال منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هذه أسماء بعض الزملاء الذين خرجوا في العامين السابقين، سؤالهم واجب لمعرفة الحقيقة وشهادتهم هي الحكم: هشام جعفر، عادل صبري، عوني نافع، سامح حنين، حسام السويفي، أحمد عبدالعزيز، ناصر عبدالحفيظ، إبراهيم الدراوي".

وتابع: "هذه مجرد نماذج لزملاء أعزاء خرجوا من محبسهم".

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