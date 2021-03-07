أخبار عاجلة

جواتيمالا تعلن الحداد الوطني على وفاة المهاجرين في المكسيك -
أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل -
ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند -
أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح -
جامعة حائل عن الدينار العباسي: نقش بالخط الكوفي لـوزير هارون الرشيد -
"العربية للهلال والصليب الأحمر" تدعو لحماية اللاجئين في اليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأخضر يفتتح تدريباته بالدمام.. والحربي يستدعي 29 لاعبًا

Print
ضمن التجمُّع الاستكشافي الثالث

الأخضر يفتتح تدريباته بالدمام.. والحربي يستدعي 29 لاعبًا

افتتح السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، اليوم الأحد، على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تدريباته ضمن ثالث تجمعاته الاستكشافية، وذلك في إطار خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

واستدعى المدير الفني للأخضر عبد الوهاب الحربي (29) لاعبًا للتجمّع، الذي يقام على مدار ثلاثة أيام.

الجدير بالذكر أن هذا التجمّع يعد الثالث ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية؛ تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لوف يطلب إنهاء عقده مع المنتخب الألماني بعد انتهاء كأس أوروبا

لوف يطلب إنهاء عقده مع المنتخب الألماني بعد انتهاء كأس أوروبا

لوف يطلب إنهاء عقده مع المنتخب الألماني بعد انتهاء كأس أوروبا

لوف يطلب إنهاء عقده مع المنتخب الألماني بعد انتهاء كأس أوروبا

محمد عبد المنصف في حوار شامل المنتخب ظلمني وسأتجه للتمثيل بعد الاعتزال

محمد عبد المنصف في حوار شامل المنتخب ظلمني وسأتجه للتمثيل بعد الاعتزال

شبكة عيون الإخبارية