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وزير الدفاع الأمريكي: علاقة واشنطن مع الرياض ستكون جيدة لكن ستختلف قليلاً

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وزير الدفاع الأمريكي: علاقة واشنطن مع الرياض ستكون جيدة لكن ستختلف قليلاً وزير الدفاع الأمريكي: علاقة واشنطن مع الرياض ستكون جيدة لكن ستختلف قليلاً

مصراوي Masrawy

06:05 م الأحد 07 مارس 2021

واشنطن- (د ب أ)

قال، وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الأحد، إن العلاقات مع ستظل جيدة، حتى بعد أن نشرت الولايات المتحدة تقريرًا استخباراتيًا بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أوستن قال في مقابلة ببرنامج "هذا الأسبوع" على "إيه بي سي" التليفزيونية الأمريكية اليوم: إنها ستكون علاقة طيبة، لكنها ستكون مختلفة قليلاً. وهذه هي أول مقابلة تليفزيونية مع أوستن كوزير للدفاع.

وقال: "لكن أعتقد أنه لمجرد أن لديك علاقة استراتيجية طيبة مع حلف أو شريك، لا يعني أنك لا تستطيع تحميلهم المسؤولية عن أمور عدة".

وفرضت إدارة الرئيس جو بايدن عقوبات على عدد من المسؤولين السعوديين، بعد رفع السرية عن التقرير الأمريكي.

وأضاف أوستن أن "التحرك المتوازن يعكس دور السعودية كحليف للولايات المتحدة. السعودية شريك استراتيجي في المنطقة ويتعين على البلدين العمل معًا لضمان تحقيق أهدافنا".

وتابع "سنمضي في القيادة بقيمنا، لكننا سنمضي في حماية مصالحنا".

كانت وزارة الخارجية السعودية قد أصدرت بيانا جاء فيه أن "حكومة المملكة ترفض رفضًا قاطعًا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، ولايمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة".

وقالت إن الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، هي شراكة قوية ومتينة.

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مصراوي Masrawy

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