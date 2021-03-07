إطلالات اليوم: ريا أبي راشد ساحرة.. وياسمين صبري تخطف الأنظار

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- ياسمين صبري:

ارتدت الفنانة ياسمين صبري تيشرت باللون الرصاصي، مزينا بطبعات باللون الأبيض، مع بنطلون باللون الكحلي، واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت شعرها منسدلا.

_ ريا أبي راشد:

تألقت الإعلامية ريا أبي راشد بفستان طويل باللون البينك مزود بأكمام طويلة واسعة، وتميز الفستان بوجود حزام عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

_داليا مصطفى:

طلت الفنانة داليا مصطفى بتيشرت باللون الأسود، مزود بأكمام طويلة، مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا.

_ درة:

ظهرت الفنانة درة بفستان قصير متعدد الألوان بين اللون الأزرق والأخضر والأسود والموف، وتميز الفستان بأنه مزود بأكمام طويلة وكشكات عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الجانبين.

_نوال الزغبي:

كما ارتدت المطربة نوال الزغبي بلوزة باللون الأسود، مزودة بأكمام شفافة، ونسقت أسفلها توب كت باللون الأسود مع بنطلون باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.