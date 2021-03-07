أخبار عاجلة

جواتيمالا تعلن الحداد الوطني على وفاة المهاجرين في المكسيك -
أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل -
ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند -
أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح -
جامعة حائل عن الدينار العباسي: نقش بالخط الكوفي لـوزير هارون الرشيد -
"العربية للهلال والصليب الأحمر" تدعو لحماية اللاجئين في اليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التجارة" ترصد اليوم 6 مخالفات للإجراءات الاحترازية من كورونا بمكة

Print
خلال 73 زيارة تفتيشية على المولات وورش وخدمات السيارات

نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمكة المكرمة، اليوم، ٧٣ زيارة تفتيشية خلال جولاتها الرقابية اليوم على المولات ومراكز وورش صيانة وخدمة السيارات والمراكز التجارية؛ للتأكد من التزام تلك المنشآت بتطبيق الاشتراطات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار (كوفيد 19)، وتم ضبط ٦ مخالفات للإجراءات الاحترازية.

وأكدت الوزارة استمرار جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للحد من تفشي فيروس كورونا والتزامها بأنظمة الوزارة لحماية المستهلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

​إصابة شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق بفيروس كورونا

​إصابة شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق بفيروس كورونا

توفت بفيروس كورونا.. "الأعلى للإعلام" ينعى ملك إسماعيل: فقدنا رمزًا كبيرًا

توفت بفيروس كورونا.. "الأعلى للإعلام" ينعى ملك إسماعيل: فقدنا رمزًا كبيرًا

فرنسا تتخطى 90 ألف حالة وفاة و4 ملايين إصابة بفيروس كورونا

فرنسا تتخطى 90 ألف حالة وفاة و4 ملايين إصابة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية