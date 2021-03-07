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مع وصول بابا الفاتيكان.. رئيس إقليم كردستان العراق يؤكد الالتزام بالسلام والحريات الدينية

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مع وصول بابا الفاتيكان.. رئيس إقليم كردستان العراق يؤكد الالتزام بالسلام والحريات الدينية مع وصول بابا الفاتيكان.. رئيس إقليم كردستان العراق يؤكد الالتزام بالسلام والحريات الدينية

مصراوي Masrawy

03:41 م الأحد 07 مارس 2021

أربيل-(د ب أ):

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني اليوم الأحد، التزام الإقليم بالسلام والحريات الدينية، مثمناً تضحيات البيشمركة في الدفاع عن هذه القيم.

وذكر موقع "باسنيوز" الكردي العراقي أن ذلك في تغريدة نشرها رئيس الإقليم بمناسبة وصول بابا الفاتيكان فرنسيس إلى كردستان.

وقال بارزاني: "يشرفني أن استقبل البابا فرنسيس في أربيل"، وأضاف "مع بدء الزيارة الرسولية في كردستان، نكرر التزامنا الدائم بالسلام والحرية الدينية والأخوة".

وأضاف "كما نتذكر أبطال البيشمركة وكل من قدم التضحيات للدفاع عن السلام والحرية لجميع العراقيين".

ويحضر البابا فرنسيس قداسا في مدينة أربيل سيقام في ملعب فرانسوا حريري كما سيقوم بزيارة منطقة عينكاوة.

وتحظى زيارة بابا الفاتيكان للعراق ، التي تعد الأولى من نوعها، باهتمام وترحيب رسمي وشعبي كبير حيث تكرس وسائل الإعلام العراقية بثها لهذه الزيارة التاريخية والنتائج المرجوة منها لدعم حالة التعايش والتسامح والمحبة بين الأديان والطوائف العراقية.

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