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الأردن تدين استهداف ميليشيات الحوثي المناطق المدنية بالمملكة بطائرات مفخخة

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الأردن تدين استهداف ميليشيات الحوثي المناطق المدنية بالمملكة بطائرات مفخخة الأردن تدين استهداف ميليشيات الحوثي المناطق المدنية بالمملكة بطائرات مفخخة
جددت وقوفها دائمًا إلى في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها

الأردن تدين استهداف ميليشيات الحوثي المناطق المدنية بالمملكة بطائرات مفخخة

أدانت الأردنية اليوم بأشد العبارات التصعيد الخطير والمستمر من قبل ميليشيا الحوثي باستهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية، من خلال إطلاق عدد كبير من الطائرات المسيرة والمفخخة دون طيار.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية الجبانة، الأمر الذي يشكّل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويتناقض مع الجهود الدولية المستهدفِة حل النزاع وفق المرجعيات المعتمدة لتحقيق الأمن والاستقرار، وتلبية طموحات الشعب اليمني في النمو والازدهار.

وشدد السفير الفايز على وقوف بلاده دائمًا إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، مؤكداً موقف الأردن الراسخ في رفض كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف -دون تمييز- الجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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