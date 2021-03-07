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ارتفاع حرارة يصل لـ 8 درجات.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة مقبلة

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ارتفاع حرارة يصل لـ 8 درجات.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة مقبلة ارتفاع حرارة يصل لـ 8 درجات.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة مقبلة

مصراوي Masrawy

03:37 م الأحد 07 مارس 2021

كتب- محمد نصار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية خلال 72 ساعة مقبلة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

وجاءت توقعات هيئة الأرصاد على النحو التالي:

الاثنين 8 مارس

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء 9 مارس وحتى الأربعاء 10 مارس، تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 6 لـ 8 درجات ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا.

الثلاثاء 9 مارس

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال سيناء.

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

الأربعاء 10 مارس

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