إحباط ترويج 6 طن زيت سيارات مجهول المصدر في الأسواق

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مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

تمكنت مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (مسئول عن مصنع زيوت وشحوم سيارات - بمنطقة بدر)؛ لقيامه بإدارة المصنع بدون ترخيص، واستغلاله في تصنيع زيوت السيارات مُستخدماً خامات رديئة الصنع ومجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على 6 طن زيت سيارات وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري وتصنيع والإتجار في سلع ومواد مجهولة المصدر.