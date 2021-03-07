منها السبانخ والطماطم.. 5 عصائر تمنحك بشرة صحية ونقية

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مصراوي Masrawy

كتبت- هند خليفة

العلاجات الطبيعية هي أفضل طريقة للحصول على بشرة مثالية، فيجب أن تأكل وتشرب بشكل صحي إذا كنت تريد بشرة جيدة، وهناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها الحصول على بشرة صافية في المنزل.

ويعد تناول الأطعمة الصحية، وشرب العصائر المناسبة أفضل وسيلة لضمان صحة الجلد، كما تعد أفضل طريقة للحصول على بشرة جيدة هي استخدام المنتجات الطبيعية، فتعتبر العصائر فعالة للغاية إذا كنت تبحث عن بشرة صافية، حيث يطرد شرب العصائر جميع السموم من الجسم والتي يمكن أن تؤثر على بشرتك وصحتك العامة، بالإضافة إلى ذلك، فإن البقاء رطبًا والحصول على جميع العناصر الغذائية الضرورية يبقيك متوهجًا من الداخل.

وفي هذا الإطار استعرض موقع "timesnownews" قائمة بأفضل العصائر التي تمكنك من الحصول على بشرة صحية ونقية، وهي كالتالي:

-عصير الخيار

يحتوي الخيار على أحماض معينة مفيدة لبشرتك وتمنع احتباس الماء، كما أنه يساعد في منح بشرتك رطوبة طبيعية مما يؤدي إلى توهجها من الداخل.

- عصير الطماطم

الطماطم غنية بمضادات الأكسدة التي تجعل بشرتك تبدو نضرة وشابة، لتساعدك في التخلص من علامات الشيخوخة والخطوط الدقيقة، من خلال شرب كوبًا واحدًا من عصير الطماطم يوميًا، وشاهدي النتائج في غضون أسبوع.

- عصير الجزر

الجزر غني بفيتامين أ. فهو يساعد في محاربة حب الشباب والتصبغ، والعصير غني بالألياف التي تحافظ على حركة الأمعاء في الوقت المحدد، كما أن الجزر مفيد للغاية لبشرتك ويساعد أيضًا في التخلص من تفاوت لون البشرة.

- عصير الصبار

الصبار يمكن أن يفعل المعجزات لبشرتك، لما له من خصائص تعالج الجلد، حيث يمنح الألوفيرا بشرتك توهجًا طبيعيًا، وإذا كنتي تهدفين إلى الحصول على بشرة نظيفة وناعمة، فإن الألوفيرا هو منتجك السحري.

- عصير السبانخ

عصير السبانخ هو المفتاح لبشرة صحية ومتوهجة، فالسبانخ غنية بالحديد مما يساعدك على الحصول على بشرة خالية من العيوب، فتحمي العناصر الغذائية الموجودة في هذا العصير بشرتك من أي ضرر وتمنح بشرتك توهجًا صحيًا.