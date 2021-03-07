أخبار عاجلة

انخفاض الحرارة والأرصاد تحذر من التغيرات السريعة بالأحوال الجوية -
الشرطة الأمريكية: مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر جراء إطلاق نار في هيوستن -
وزارة الصحة تفعّل أنشطة اليوم العالمي للكلى -
مستشفيات "دله" تشارك في حملة التحصين الوطنية ضد كورونا -
رئيس هندوراس ينفي ضلوعه في تهريب مخدرات إلى أمريكا: إفادات كاذبة -
"التعاون الإسلامي" ترحب بنيل الحكومة الليبية الجديدة ثقة مجلس النواب -
مقتل وإصابة 66 شخصا جراء سقوط حافلة في إندونيسيا -
هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب خراسان الإيرانية -
"الرعاية الصحية" تكشف آليات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل -
رئيس الحكومة السودانية يصل القاهرة.. ومدبولي يستقبله بالمطار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

سول وواشنطن تمددان محادثات تقاسم تكاليف بقاء القوات الأمريكية في شبة الجزيرة الكورية

Print
سول وواشنطن تمددان محادثات تقاسم تكاليف بقاء القوات الأمريكية في شبة الجزيرة الكورية سول وواشنطن تمددان محادثات تقاسم تكاليف بقاء القوات الأمريكية في شبة الجزيرة الكورية

مصراوي Masrawy

10:19 ص الأحد 07 مارس 2021

سول- (أ ش أ):

قررت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، تمديد مفاوضاتهما الجارية حول حصة سول من تكلفة بقاء القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية ليوم آخر.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب اليوم الأحد- أنه تقرر أن يمدد كبير مفاوضي كوريا الجنوبية جيونغ أون بو، وفريقه يومًا آخر من المحادثات حول تقاسم تكاليف الدفاع ، وذلك خلال زيارته للولايات المتحدة الامريكية ، لبحث المزيد من التنسيق حول القضايا الرئيسية قبل العودة إلى سول في اليوم التالي.

وكان البلدان عقدا يوم الجمعة الماضي في واشنطن أول محادثات وجهاً لوجه بشأن تقاسم تكلفة تمركز 28 ألفا و500 جندي أمريكي في كوريا منذ تولي إدارة الرئيس جو بايدن السلطة في يناير، ويمثل الاجتماع الجولة التاسعة من المفاوضات لتجديد اتفاقية الإجراءات الخاصة بين البلدين (SMA).

ويرى المراقبون، أن الجانبين قد يجريا محادثاتهما النهائية لإعلان النتائج في وقت زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى كوريا الجنوبية في 17-18 مارس بعد زيارتهما لليابان، كجزء من أول جولة لهما في آسيا تحت قيادة بايدن.

وكانت آخر محادثات حول تجديد اتفاقية SMA في أواخر عام 2019 ، لكن البلدين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق رغم انتهاء الاتفاقية الثنائية الأخيرة في نهاية عام 2019 ، فيما طلبت إدارة دونالد السابقة من سول دفع 5 مليارات دولار أمريكي سنويًا للمساعدة في بقاء الجنود الأمريكيين في كوريا قبل خفض طلبها إلى زيادة بنسبة 50٪، من جانبها عرضت سول زيادة حصتها في التكاليف بنسبة 13% .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
القوى العاملة: وصول جثمان المصري المقتول بـ 5 رصاصات بالسعودية إلى القاهرة اليوم

القوى العاملة: وصول جثمان المصري المقتول بـ 5 رصاصات بالسعودية إلى القاهرة اليوم

الصحة: استقبال أول مجموعة من مصابي الثورة السودانية لاستكمال علاجهم بمصر

الصحة: استقبال أول مجموعة من مصابي الثورة السودانية لاستكمال علاجهم بمصر

بين الصين وروسيا وإيران وترامب.. كيف تسببت المعلومات المضللة في تفشي كورونا؟

بين الصين وروسيا وإيران وترامب.. كيف تسببت المعلومات المضللة في تفشي كورونا؟

أذكى طفل فى مصر عنده 5 سنين وبيقرأ 66 رقم جنب بعض

أذكى طفل فى مصر عنده 5 سنين وبيقرأ 66 رقم جنب بعض

شبكة عيون الإخبارية