كيف تتعاملين مع انتشار الحبوب فجأة في الوجه؟

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مصراوي Masrawy

كتبت نور جمال

لا يوجد أسوأ من الاستيقاظ على ظهور الحبوب في وجهنا، فهو من الأمور المزعجة خصوصا بين المراهقين، ويكون بسبب التغيرات الهرمونية، أو التعرض المفرط للشمس، أو التغيير في النظام الغذائي، وأسباب أخرى كثيرة.

وعادة ما تتفاجأ الكثير من الفتيات من انتشار الحبوب في بشرتها مرة واحدة، ولا تعرف كيف تتصرف، ولهذا نورد لكم الطريقة الصحيحة للتعامل مع الأمر وفق ما أورد موقع "boldsky".

1- لا تلمسي وجهك:

يمكن أن يؤدي لمس الوجه باستمرار إلى نقل البكتيريا من يديك إلى وجهك، ما يزيد الحالة سوءاً.

ويمكن أن يسبب زيادة إفراز الغدد الدهنية، ومن ثم يتسبب في زيادة إنتاج الزيوت ببشرتك، وذلك يزيد من انتشار الحبوب.

لذلك اغسلي وجهك في الصباح بغسول مضاد للبكتيريا، وابتعدي عن لمس وجهك.

2- راجعي نظامك الغذائي:

يمكن أن يكون تغيير شيء في نظامك الغذائي سبّب لك حب الشباب المفاجئ، فراجعي نفسك.

ربما تكون قد أكلت شيئا ما مثل الوجبات السريعة، والأطعمة المقلية أو الغنية بالسكر، وتلك تؤدي إلى ظهور الحبوب.

3- الثلج:

مكعبات الثلج هي علاج بسيط لتهدئة البثور الملتهبة، فقومي بلف بعض منها في منشفة وضعيها على الحبوب برفق حتى تصبح المنطقة مخدرة.

كرري هذا العلاج عدة مرات في اليوم حتى يبدأ حب الشباب في الاختفاء.

4- زيت شجرة الشاي:

هو علاج موضعي قوي مضاد للجراثيم والبكتيريا الضارة وله مفعول رائع في تطهير البشرة بعمق والتخلص من حب الشباب.

أضيفي من 5 إلى 4 قطرات من زيت شحرة الشاي مع 12 قطرة من زيت جوز الهند أو زيت اللوز، وضعيها على الحبوب واتركيه لمدة 15 دقيقة واشطفيه بالماء الفاتر، استخدميه كل يوم فهو مفيد للبشرة.

5- توقفي عن وضع المكياج:

تعتقد الكثير من الفتيات أن وضع المكياج هو الحل في إخفاء الحبوب، ولكن هذا يزيد الأمر سوءاً، لأنه إذا وضعتي المكياج أثناء وجود الحبوب في بشرتك سيعمل على سد مسام الجلد وزيادة حب الشباب.

وإذا كنتي مضطرة لوضعه فلا تكثري منه، فكلما كان أخف كان أفضل لبشرتك.

6- توقفي عن استخدام تشقير الوجه:

يعتبر تشقير الوجه أمر رائع فهو يخلصك من الشعر الزائد ويعمل على تبيض بشرتك، ولكن إذا كانت البشرة بها حبوب فلا تفعلي ذلك لأن التشقير يحتوي على مكونات نشطة يمكن أن تهيج الجلد وتزيد من حب الشباب سوءاً.