موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي

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اعتداءات إرهابية متوالية من الميليشيات الحوثية تجاه المدنيين بالسعودية

كان الأسبوع الماضي حافلاً بالأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، ما بين إيقاف ضباط في الحرس الملكي وموظف بالديوان الملكي في قضايا فساد، وإعلان رفع تعليق تقديم الطلبات داخل المطاعم والمقاهي وعودة المراكز الرياضية، وكذلك منح ولي العهد درع العمل التنموي تقديرًا لإنجازات سموه التنموية، بالإضافة إلى بطولات الدفاع الجوي في التصدي للاعتداءات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، على مناطق المملكة واستهداف المدنيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

سبق تستعرض لكم أبرز أحداث الأسبوع:

"الداخلية" تعلن رفع تعليق تقديم الطلبات داخل المطاعم والمقاهي وعودة المراكز الرياضية

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه قد تقرر عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية الواردة في البيانين المشار إليهما المتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، ونحوها والصالات والمراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 23 رجب 1442هـ الموافق 7 مارس 2021م.

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هيئة الرقابة ومكافحة الفساد توقف 3 ضباط في الحرس الملكي وموظفًا بالديوان الملكي في قضايا فساد

صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين فيها.

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الدفاع المدني: سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه إحدى القرى الحدودية بجازان

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري، أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

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مدني عسير: إصابة طفل ومواطن في تناثر شظايا اعتراض طائرات مسيَّرة أطلقتها "الحوثي"

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، أنه في يوم الجمعة 21 / 7 / 1442هـ، الموافق 5 مارس 2021م، تلقى الدفاع المدني عددًا من البلاغات عن سقوط وتناثر شظايا في عددٍ من المناطق السكنية بمحافظتَي (خميس مشيط وأحد رفيدة) نتيجة عمليات اعتراض طائرات من دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة.

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"التحالف": قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمَّرت (6) طائرات "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي اعترضت ودمرت (6) طائرات من دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، يوم الجمعة، في محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة بمدينة خميس مشيط.

https://sabq.org/HZGbwY

الجامعة العربية تمنح ولي العهد درع العمل التنموي تقديرًا لإنجازات سموه التنموية.. تسلَّمه وزير الخارجية

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله-، تسلَّم الأمير فيصل بن عبدالله بن فرحان وزير الخارجية، درع العمل التنموي العربي لعام 2021م، الذي منحته جامعة الدول العربية، تقديرًا لدور سمو ولي العهد، في تعزيز النهج التنموي الشامل في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، وجهود سموه في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات كافة، خدمةً لأمن واستقرار ونماء وازدهار المنطقة.

https://sabq.org/XvwR7m

وزير العدل: صدور توجيه المقام الكريم بعدم إيقاف أو إلغاء أي صك مستند إلى مخطط تنظيمي معتمد تعزيز لموثوقية الصكوك

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، كان بمنزلة إعلان عن تحول ونقلة تاريخية لتطوير البيئة التشريعية بالسعودية؛ لأن تلك التشريعات المتخصصة ليست قضائية فحسب بل تشريعات حقوقية تشمل التعاملات المدنية والأسرية كافة، وتحديد المسؤولية الجنائية، إضافة إلى طرق الإثبات.

https://sabq.org/RGk7yj

"الربيعة" يعلن عن تبرع المملكة بـ 430 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لدعم اليمن لعام 2021م

أعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 430 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن لعام 2021م.

https://sabq.org/PHxWjX

"التقاعد" تدشن منصة "ميثاق" وخدمات المشتركين في القطاعين المدني والعسكري

دشنت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم، منصة "ميثاق"، والخدمات الإلكترونية للمشتركين؛ بهدف ربط البيانات والحسابات الإفرادية للمشتركين مع جميع الجهات الحكومية، من خلال إتاحة العديد من الخدمات ذات العلاقة بالمشتركين والجهات؛ وذلك في إطار دعم الجهود الحكومية لتعزيز التحول الرقمي، وأتمتة العمليات الحكومية.

https://sabq.org/JZWrPz

"السوق المالية" تحيل عددًا من المستثمرين للنيابة العامة لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل

أعلنت هيئة السوق المالية عن إحالة اشتباه في مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.

https://sabq.org/kWmsvP

بعد 30 عامًا.. إعادة رُفات سعودي فُقد في حرب الخليج

أعادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس السبت، رُفات مواطن سعودي لأسرته فُقد منذ 30 عامًا في حرب الخليج "1990 – 1991". وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي إلى أنه تمّ التعرف على تسعة رُفات بشرية، بينهم مواطن سعودي فُقدوا في حرب الخليج.

https://sabq.org/d7pPj9

"البرلمان العربي" يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لمنع الأعمال الإرهابية على السعودية

دان البرلمان العربي يوم الأحد الماضي، بشدة هجوم ميليشيا الحوثي على السعودية، مطالبًا المجتمع الدولي بتدخل عاجل لوقف الأعمال الإرهابية المتكررة على السعودية.

https://sabq.org/Z8nBVJ

إعلان نتائج التحقيق في الهجوم الصاروخي على مطار أربيل

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، يوم الأربعاء، نتائج التحقيق في الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل في الـ15 من الشهر الماضي, مشيرًا إلى أن التحقيق كشف عن ضلوع أربعة أشخاص جرى القبض على اثنين منهم.

https://sabq.org/48KJVp

معهد أمريكي: "أردوغان" قلق من دعوات الكونغرس بمجلسَيْه لمعاقبته

كشف "معهد الدفاع عن الديمقراطية" عن قلق ينتاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ وذلك بعد دعوات الكونغرس الأمريكي بمجلسَيْه إلى محاسبته، وهو ما قد يتم إنجازه في ظل إدارة جو بايدن، حسب "العربية نت".

https://sabq.org/HtTYJZ

ارتفاع قياسي لمخاطر الاستثمار في تركيا.. و"بلومبرغ": المؤشر قفز لـ 60.48 نقطة

ارتفعت مخاطر تركيا إلى أعلى مستوياتها القياسية، وفقًا لمؤشرات مؤسسة جيوكوانت الاستشارية التي تحدّد حجم المخاطر للمستثمرين، استنادًا إلى مؤشرات الحوكمة، ومؤشرات اجتماعية وأمنية.

https://sabq.org/4sktxC

"الخارجية الأمريكية": سنساند السعودية للدفاع عن نفسها أمام التهديدات الحوثية المنفّذة بدعم إيراني

أعلنت "الخارجية الأمريكية" إضافة قياديَّيْن اثنَيْن من قادة "جماعة الحوثيين الإرهابية" إلى قائمة العقوبات ، وقالت الوزارة إنها تواصل مراقبة أنشطة الحوثيين ولن نتردد في اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز المساءلة عن استمرار العنف في اليمن.

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