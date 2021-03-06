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| توافد المعزين على عزاء "رجب العطار".. أشهر عطار في

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فيديو | توافد المعزين على عزاء "رجب العطار".. أشهر عطار في مصر | توافد المعزين على عزاء "رجب العطار".. أشهر عطار في

مصراوي Masrawy

08:27 م السبت 06 مارس 2021

- عمر هشام:

شهد عزاء شيخ العطارين رجب العطار، توافد عدد كبير من أعضاء الغرفة مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة وعدد من الشخصيات الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء.

وأقيم عزاء "العطار" -مساء اليوم السبت- في السرادق المقام أمام مدرسة القومية بنخلة المطيعي بمنطقة الجديدة.

وتوفي أمس رجب العطار رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية.

ويُعد رجب العطار من أشهر العاملين في مجال العطارة والأعشاب في مصر وذائع الصيت في مجال تجارة التوابل والعطارة والأعشاب وامتدت شهرته في المجال أكثر من ٥٠ عاما تقريبا.

ولُقب رجب العطار بشيخ العطارين نظرًا لشهرته وممارسته المهنة على مدار سنوات اكتسب خلالها شهرة ومكانة كبيرة.

وشيعت جنازة العطار -الجمعة- بعد من مسجد الصديق بمساكن شيراتون هليوبوليس.

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