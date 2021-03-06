أخبار عاجلة

بين الصين وروسيا وإيران وترامب.. كيف تسببت المعلومات المضللة في تفشي كورونا؟ -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 11/3/2021 -
تفاصيل الجريمة الحوثية بسجن صنعاء.. ماذا فعل المجرمون؟ "قنابل وفيديو" -
تناوُل هذا المشروب يوميا يقلل من مخاطر "القاتل الصامت" -
المملكة تستضيف ثلاث مجموعات من دوري أبطال آسيا 2021 -
كورونا.. الأردن ولبنان يدخلان قائمة الدول العربية الأكثر تسجيلاً للإصابات والوفيات -
تحفيظ القرآن بالأفلاج تحتفي بـ 7 خاتمات لكتاب الله -
"الجوني" يدشّن مرحلة التوسع في فصول "الطفولة المبكرة" بتعليم عسير -
"دمياط الجديدة" تعلن خطة التشغيل التجريبي لخطوط المواصلات الداخلية -
أكثر خطورة من سابقاتها.. حاكم نيويورك يواجه سادس تهمة تحرّش جنسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الفتح يطوي صفحة أبها .. ويفتح ملف مواجهة الباطن "دوريًا"

Print

الفتح يطوي صفحة أبها .. ويفتح ملف مواجهة الباطن

أبدى مدرب الفتح البلجيكي يانييك فيريرا عدم رضاه عن المستوى الذي ظهر به اللاعبون في مواجهة أبها وتلقيه الخسارة الثالثة على التوالي في الدوري، وطالبهم بمزيد من العمل من أجل الظهور بمستوى أفضل خلال المباريات المقبلة من أجل الهروب من مراكز الخطر في مؤخرة الترتيب.

وواصل الرباعي هلال سوداني وماجد كنبة ومراد باتنا وعبد الله البـلادي برامجهـم التأهيلية المخصصة لهم من قِبل الجهاز الطبي الذي يسابق الزمن من أجل تجهيزهم للمواجهة المقبلة أمام الباطن، الأربعاء المقبل "دوريًا" .

الفتح الباطن الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"خزان مياه استراتيجي للسعوديين".. رؤية يبلورها مختص: هذا شريط الحياة!

"خزان مياه استراتيجي للسعوديين".. رؤية يبلورها مختص: هذا شريط الحياة!

يونيليفر تزيل كلمة "الطبيعي" لتطلق رؤية إيجابية جديدة للجمال

يونيليفر تزيل كلمة "الطبيعي" لتطلق رؤية إيجابية جديدة للجمال

فيديو.. هبوط "فاشل" لأكبر طائر بحري في العالم

فيديو.. هبوط "فاشل" لأكبر طائر بحري في العالم

"عِشْ بصحة": لقاحات كورونا تخفّض معدل الوفيات بنسبة 84%

"عِشْ بصحة": لقاحات كورونا تخفّض معدل الوفيات بنسبة 84%

شبكة عيون الإخبارية