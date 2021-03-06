أخبار عاجلة

بين الصين وروسيا وإيران وترامب.. كيف تسببت المعلومات المضللة في تفشي كورونا؟ -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 11/3/2021 -
تفاصيل الجريمة الحوثية بسجن صنعاء.. ماذا فعل المجرمون؟ "قنابل وفيديو" -
تناوُل هذا المشروب يوميا يقلل من مخاطر "القاتل الصامت" -
المملكة تستضيف ثلاث مجموعات من دوري أبطال آسيا 2021 -
كورونا.. الأردن ولبنان يدخلان قائمة الدول العربية الأكثر تسجيلاً للإصابات والوفيات -
تحفيظ القرآن بالأفلاج تحتفي بـ 7 خاتمات لكتاب الله -
"الجوني" يدشّن مرحلة التوسع في فصول "الطفولة المبكرة" بتعليم عسير -
"دمياط الجديدة" تعلن خطة التشغيل التجريبي لخطوط المواصلات الداخلية -
أكثر خطورة من سابقاتها.. حاكم نيويورك يواجه سادس تهمة تحرّش جنسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الشؤون البلدية : فتح مواقع الألعاب في المطاعم ذات الطابع الترفيهي فقط

Print
الشؤون البلدية : فتح مواقع الألعاب في المطاعم ذات الطابع الترفيهي فقط الشؤون البلدية : فتح مواقع الألعاب في المطاعم ذات الطابع الترفيهي فقط
ستطبّق عليها جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية

الشؤون البلدية : فتح مواقع الألعاب في المطاعم ذات الطابع الترفيهي فقط

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان استمرار إغلاق المواقع المخصصة لألعاب الأطفال في جميع المطاعم حتى إشعار آخر، واستثناء مواقع الألعاب بالمطاعم المخصصة للأغراض الترفيهية كنشاط رئيس لها وأساس في تقديمها للخدمات.

وبيّنت الوزارة أن استثناء المطاعم ذات الطابع الترفيهي يأتي بسبب الاشتراطات التشغيلية المطبقة عليها مسبقًا، والمتعلقة بمساحاتها التي تسمح بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من جائحة المستجد.

وأفادت الوزارة بأن مطاعم الخدمات الترفيهية والألعاب التي ستعود للعمل إلى طبيعتها غدًا الأحد ستطبّق عليها جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة على غيرها من المنشآت التابعة للبلديات، من حيث تقليل الطاقة الاستيعابية، وتطهير الألعاب باستمرار، ومنع الازدحامات والتجمعات في نطاق المطاعم والألعاب الترفيهية التابعة لها.

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيروس كورونا: موجة جديدة من الوباء تشتد في أوروبا الوسطى

فيروس كورونا: موجة جديدة من الوباء تشتد في أوروبا الوسطى

"الصحة" تعلن التوسُّع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وإمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة

"الصحة" تعلن التوسُّع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وإمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة

وفاة عصام رأفت مدير تحرير الأهرام المسائي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

وفاة عصام رأفت مدير تحرير الأهرام المسائي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

"بيئة مكة" تسمح للمحصن من فيروس كورونا بجرعتين الدخول لمرافقها بدون موعد

"بيئة مكة" تسمح للمحصن من فيروس كورونا بجرعتين الدخول لمرافقها بدون موعد

شبكة عيون الإخبارية