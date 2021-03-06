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شاهد.. يزيد الراجحي يطمئن المتابعين ويكشف حجم إصابته في رالي الشرقية

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شاهد.. يزيد الراجحي يطمئن المتابعين ويكشف حجم إصابته في رالي الشرقية شاهد.. يزيد الراجحي يطمئن المتابعين ويكشف حجم إصابته في رالي الشرقية
دعا متابعيه للدعاء للدراج رياض الشمري الذي توفي في حادث بالسباق

شاهد.. يزيد الراجحي يطمئن المتابعين ويكشف حجم إصابته في رالي الشرقية

طمأن بطل الراليات الدولي يزيد الراجحي، الجميع على صحته، بعد تعرضه لحادث صباح اليوم السبت خلال مشاركته في المرحلة الثانية من رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021.

وقال "الراجحي" في مقطع متداول: إن "إصابته بسيطة، وما حدث أمر طبيعي من طبيعة الراليات"، مطالبًا الجميع بالدعاء لزميله الدراج رياض الشمري، الذي توفي اليوم في حـادث وقع له خلال مشاركته بالسباق.

وكان "الراجحي" تعرض اليوم هو وملاحه مايكل أور إلى حادِث مع انطلاق المرحلة الثانية من السباق، وجرى نقله عبر الطائرة المروحية إلى المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية للاطمئنان عليه. يزيد الراجحي رالي الشرقية تويوتا الدولي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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