★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

دمشق - (أ ش أ):

أدانت سوريا الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وجددت تضامنها مع موسكو فيما تتخذه من اجراءات لمواجهة أي تدخل في شؤونها.

وأكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية، اليوم السبت أن الضغوط التي يمارسها الغرب عبر هذه الإجراءات في محاولاته المستمرة لفرض سياساته على الدول الأخرى، لن تؤدي إلا إلى تصعيد التوتر وإشاعة أجواء عدم الاستقرار على الساحة الدولية.

وجدد المصدر تضامن سوريا مع روسيا في مواجهة أي تدخل بشؤنها الداخلية، داعيا إلى الرفع الفوري لمثل هذه الإجراءات وإعادة الاعتبار للقانون الدولي حفاظاً على السلم والاستقرار في العالم.