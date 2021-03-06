اليمن: مقتل 120 عنصرًا من الحوثيين في معارك بمأرب

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مصراوي Masrawy

صنعاء - (د ب أ)

أفاد مصدر عسكري في الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم السبت، بمقتل ما لا يقل عن 120 عنصرًا من مسلحي الحوثيين في معارك بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية، و ميليشيا الحوثي في جبهات المخدرة والمشجح وصرواح، غربي البلاد،إثر هجمات للميليشيات على مواقع الجيش.

وأكد المصدر، أن قوات الجيش أفشلت تلك الهجمات، وخلفت أكثر من 120 قتيلاً في صفوف الحوثيين منذ أمس الجمعة، فضلاً عن إصابة العشرات.

وأشار المصدر إلى أن المعارك مستمرة، وسط قصف جوي من مقاتلات التحالف على مواقع الميليشيات.

من جانبها، قالت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الجماعة الحوثية، إن طيران التحالف الداعم للشرعية، شن 18 غارة جوية على مديريات صرواح ومدغل والماهلية، دون الإشارة إلى وقوع خسائر.

وصعد الحوثيون منذ مطلع الشهر الماضي هجماتهم على مأرب، في محاولة للسيطرة على المحافظة الغنية بالنفط والغاز.