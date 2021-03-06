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مصلحة الشهر العقاري تعلن تأجيل العمل بالقانون الجديد (مستند)

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مصلحة الشهر العقاري تعلن تأجيل العمل بالقانون الجديد (مستند) مصلحة الشهر العقاري تعلن تأجيل العمل بالقانون الجديد (مستند)

مصراوي Masrawy

07:04 م السبت 06 مارس 2021

(مصراوي):

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق برئاسة الدكتور جمال ياقوت، اليوم السبت، المنشور رقم 8 لسنة 2021، والذي تم تعميمه على مكاتب الشهر العقاري، ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة.

وبحسب المنشور؛ تم إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري حتى 30 يونيو 2023، وإلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

كما قرر المنشور إرجاء العمل بالمنشور رقم "6"، بتاريخ 22 فبراير 2021، كما ينص على إلغاء العمل بالمنشور الفني رقم 19 لسنة 2018، بشأن الامتناع عن شهر أي تصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية.

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