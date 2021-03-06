رئيس فنزويلا يتلقى الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك-V" الروسي

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كاراكاس - ( د ب أ )

قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وقرينته سيليا فلوريس فى مقابلة مع شبكة تلفزيون " تيليسور" الفنزويلية اليوم السبت، إنهما تلقيا الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك-v" المضاد لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن مادورو قوله فى المقابلة إن 60٪ من جميع لقاحات "سبوتنيك-v" التي تم تلقيها قد جرى بالفعل استخدامها، ومعظمها كان لتطعيم العاملين في المجال الطبي.

وأضاف مادورو أن فنزويلا ستبدأ في حملة التطعيم باللقاحات الواردة من الصين فى الأسبوع المقبل.