رئيس فنزويلا يتلقى الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك-V" الروسي

مصراوي Masrawy
06:41 م السبت 06 مارس 2021
كاراكاس - ( د ب أ )
قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وقرينته سيليا فلوريس فى مقابلة مع شبكة تلفزيون " تيليسور" الفنزويلية اليوم السبت، إنهما تلقيا الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك-v" المضاد لفيروس كورونا.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن مادورو قوله فى المقابلة إن 60٪ من جميع لقاحات "سبوتنيك-v" التي تم تلقيها قد جرى بالفعل استخدامها، ومعظمها كان لتطعيم العاملين في المجال الطبي.
وأضاف مادورو أن فنزويلا ستبدأ في حملة التطعيم باللقاحات الواردة من الصين فى الأسبوع المقبل.