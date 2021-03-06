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وجه بعلاجه.. مدير "دار الشفا" يكشف تفاصيل الحالة الصحية لبائع للفاكهة

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وجه السيسي بعلاجه.. مدير "دار الشفا" يكشف تفاصيل الحالة الصحية لبائع للفاكهة وجه بعلاجه.. مدير "دار الشفا" يكشف تفاصيل الحالة الصحية لبائع للفاكهة

مصراوي Masrawy

06:43 م السبت 06 مارس 2021

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور محمود الشرقاوي، مدير مستشفى دار الشفاء، تفاصيل الحالة الصحية للمواطن محمد حسن محمد مسعود، بائع الفاكهة الذي تحدث معه الرئيس عبدالفتاح خلال مروره بأحد شوارع مدينة نصر.

وقال الشرقاوي لمصراوي، اليوم السبت، إن "مسعود" دخل المستشفى أمس الجمعة، ويعاني من ضمور في العضلات بالجزء العلوي للساق.

وأضاف أن المواطن أجرى رسم عصب ورسم عضلات وحاليا يجري رنين مغناطيسي على الفقرات العنقية وبعد ذلك سيتم تحديد خطة العلاج سواء جراحي أو تحفظي.

وتابع: "الأمور مستقرة وسيستكمل الفحوصات لحين تحديد خطة العلاج خلال الفترة المقبلة".

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