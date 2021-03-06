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وزير الزراعة يستبعد مسئولين بمديرية الدقهلية لتقاعسهم في ملف التعدي على الأراضي الزراعية

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وزير الزراعة يستبعد مسئولين بمديرية الدقهلية لتقاعسهم في ملف التعدي على الأراضي الزراعية وزير الزراعة يستبعد مسئولين بمديرية الدقهلية لتقاعسهم في ملف التعدي على الأراضي الزراعية

مصراوي Masrawy

05:27 م السبت 06 مارس 2021

كتب- أحمد مسعد:

قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نقل بعض المسؤولين بمديرية الزراعة بالدقهلية واستبعادهم من وظائفهم، بسبب تقصيرهم في أداء المهام المطلوبة منهم وتقاعسهم في منع التعدى على الأراضي الزراعية.

وجاء ذلك بعد أن شكّل القصير لجنة من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي ومديري العموم بالمرور الميداني، والمتابعة بمحافظة الدقهلية بنواحي ديمشلت ودموه وميت النحال وكفر الباز مركز المنصورة.

ورصدت اللجنة إهمال من المسئولين في مديرية الزراعة بالدقهلية في الحفاظ على الأراضي الزراعية، ‏كما قامت اللجنة بالإشراف على إزالة كافة التعديات في المناطق المذكورة.

‏ووجّه وزير الزراعة بمتابعة المرور الميداني والتفتيش المفاجئ على كل مديريات الزراعة بالمحافظات لتأكد من قيامها بواجباتهم في حماية الأراضي الزراعية.

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