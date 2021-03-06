الاردن: بدء اعطاء لقاح كورونا للعاملين في المطارات الأسبوع المقبل

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جى بي سي نيوز :- كلف المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مديرية أمن وحماية المطارات للتنسيق والإشراف على إعطاء لقاح كورونا لجميع العاملين في المطارات الأردنية (مطار الملكة علياء الدولي، مطار الملك حسين الدولي العقبة، مطار عمان المدني/ ماركا).

وطلب المركز تزويده بكشوفات تتضمن جميع العاملين في هذه المطارات تمهيدا للمباشرة بإعطائهم المطاعيم ضمن توقيتات ومواقع مخصصة لأخذ المطعوم اعتبارا من الأسبوع القادم.