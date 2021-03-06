الداخلية تُنعش خزينة الدولة بأكثر من 14.9مليار جنيه خلال شهر

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

حَصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 274904178 جنيه قيمة مخالفات كهرباء و14.9مليار جنيه قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة خلال شهر بمختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك في أعقاب حملات نظمتها إدارات الأموال العامة ومباحث التهرب الضريبي والكهرباء بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال شهر.

وشَملت ضبط 342979 حالة في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (274904178 جنيه) .

كما أثمرت الجهود عن ضبط 8737 قضية فى مجال التهرب الضريبي والأموال العامة، وضبط 52 قضية فى مجالات "إتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال - تسوق شبكي - تهريب جمركي – تهريب معادن نفيسة" و14 قضية في مجالات "اختلاس مال عام - استيلاء على المال العام – إضرار بالمال العام"، و27 قضية "احتيال مصرفي – احتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع".. بقيمة بلغت (14925588027جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.