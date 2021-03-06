أخبار عاجلة

8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 11/3/2021 -
البحوث الفلكية: زلزال بقوة 3.2 درجة شمال غرب مدينة أبوسمبل -
تنمروا عليه فى طفولته لأنه كفيف فغلبهم فى الدومينو والاستغماية واتعلم سواقة السيارات -
متعصبنيش يا سماح أحمد سيف تريند السوشيال ميديا.. ويوجه رسالة لمن تنمروا عليه وهنيدي ورمضان -
أصعب موقف ممكن يتعرض له مقرىء فى عزاء.. الشيخ ممدوح عامر خرج منه بذكاء ربانى -
الحكومة تعلن عن حوافز للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية -
أول مشاهد لاثار انفجار سيارة نقل محملة بالأنابيب فى أسيوط -
علامات عدم الرضا تظهر على العمرى فاروق خلال لقاء الأهلى و الإسماعيلى -
انفعال وانهيار قوي لاحد مسؤلي الاسماعيلي عقب الهزيمة من الاهلي -
مواجهة بين طفلة المعادى والمتحرش..النيابة تواجهه بـ 4 شهود والنائب العام يحيله للمحاكمة الجنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الداخلية تُنعش خزينة الدولة بأكثر من 14.9مليار جنيه خلال شهر

Print
الداخلية تُنعش خزينة الدولة بأكثر من 14.9مليار جنيه خلال شهر الداخلية تُنعش خزينة الدولة بأكثر من 14.9مليار جنيه خلال شهر

مصراوي Masrawy

03:18 م السبت 06 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

حَصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 274904178 جنيه قيمة مخالفات كهرباء و14.9مليار جنيه قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة خلال شهر بمختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك في أعقاب حملات نظمتها إدارات الأموال العامة ومباحث التهرب الضريبي والكهرباء بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال شهر.

وشَملت ضبط 342979 حالة في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (274904178 جنيه) .

كما أثمرت الجهود عن ضبط 8737 قضية فى مجال التهرب الضريبي والأموال العامة، وضبط 52 قضية فى مجالات "إتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال - تسوق شبكي - تهريب جمركي – تهريب معادن نفيسة" و14 قضية في مجالات "اختلاس مال عام - استيلاء على المال العام – إضرار بالمال العام"، و27 قضية "احتيال مصرفي – احتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع".. بقيمة بلغت (14925588027جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أذكى طفل فى مصر عنده 5 سنين وبيقرأ 66 رقم جنب بعض

أذكى طفل فى مصر عنده 5 سنين وبيقرأ 66 رقم جنب بعض

مصر تطلب مهلة محددة لمفاوضات سد النهضة

مصر تطلب مهلة محددة لمفاوضات سد النهضة

من مصر | ​حلقة خاصة عن مستجدات القبض على متحرش المعادي وحديث مع طبيب نفسي عن التحرش بالأطفال (كاملة)

من مصر | ​حلقة خاصة عن مستجدات القبض على متحرش المعادي وحديث مع طبيب نفسي عن التحرش بالأطفال (كاملة)

من مصر | عمال النظافة يواجهون تراكمات القمامة ويتحدون المخاطر في ظل تحديات صعبة

من مصر | عمال النظافة يواجهون تراكمات القمامة ويتحدون المخاطر في ظل تحديات صعبة

شبكة عيون الإخبارية